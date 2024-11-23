В Совфеде предсказали последствия возвращения Украине ядерного оружия

Идея возвращения в распоряжение Украины ядерного оружия (ЯО) представляет собой лучший способ затянуть страны Запада в преисподнюю. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Только в том случае, если в США все окончательно «с ума свихнутся», как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние они способны передать Украине ядерное оружие», — написал Пушков.

Накануне газета The New York Times сообщила, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи отметили, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

Позже первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал предложение чиновников из США и Европы вернуть Киеву ядерное оружие. По мнению парламентария, Западу выгодна радиоактивная Украина в рамках борьбы с Россией.

Ранее политолог призвал Украину не играть в «опасные игры» с Россией.