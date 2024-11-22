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В Госдуме допустили, что Запад может передать Украине ядерное оружие

Депутат ГД Журавлев: радиоактивная Украина выгодна Западу

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Министерство обороны РФ

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в беседе с RT прокомментировал предложение чиновников из США и Европы вернуть Киеву ядерное оружие. По мнению парламентария, Западу выгодна радиоактивная Украина в рамках борьбы с Россией.

При этом он выразил сомнения, что США и Евросоюз в данном случае смогут остаться в стороне.

«Они же говорят, что Украина может создать, там, ядерную бомбу или, там, ядерную боеголовку. Но что значит создать? Это значит, что Соединенные Штаты или кто-то из Европы могут им это передать», — сказал Журавлев.

Он допустил, что процедура передачи Украине ядерных боеголовок может пройти по аналогии с ракетами средней и меньшей дальности.

Как сообщает газета The New York Times, некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что для успешного прекращения конфликта Киев и его союзники должны «переломить ситуацию на линии фронта и создать условия для переговоров».

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