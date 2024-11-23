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В Белом доме недовольны сотрудничеством России и КНДР

Белый дом: сотрудничество РФ и КНДР будет представлять «серьезный вызов»

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Усиление сотрудничества России и Северной Кореи будет представлять «серьезный вызов» перед Соединенными Штатами в ближайшие годы. Об этом заявила спецпомощник американского президента и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер, передает РИА Новости.

«Это, по моему мнению, будет серьезным вызовом для администрации США на предстоящие годы», — заявила Рэпп-Хупер на дискуссии вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Представитель Белого дома добавила, что на территории России в данный момент якобы присутствуют десятки тысяч северокорейских солдат, а взамен Россия предоставляет КНДР высокие технологии.

До этого западные журналисты сообщили, что специалисты из КНДР якобы прибыли в Мариуполь.

По данным западных медиа, они были одеты в российскую военную форму. Сообщается, что военные из КНДР держатся особняком и предпочитают готовить собственную еду и потреблять корейский медийный контент.

Ранее Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений.

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