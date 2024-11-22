Байден и Макрон обсудили последние события на Украине

Президент США Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном последние события конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Разговор двух лидеров состоялся после испытания российской ракетной системы «Орешник».

«Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане», — говорится в сообщении Белого Дома.

Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что новая ракета России вызвала огромный резонанс в мире.