Шеин рассказал, из-за чего его признали иноагентом

Политик Олег Шеин назвал решение Минюста о признании его иностранным агентом ответом на его советскую позицию. Его слова приводит телеканал RTVI.

«Это реакция на [мою] социал-демократическую позицию и на отстаивание советской точки зрения: «Миру — мир, нет войне», — заявил он.

По словам Шеина, он был рад тому, что у него три года была возможность публично отстаивать эту позицию. Политик предположил, что вероятным поводом для его включения могло быть участие в выпуске проекта Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом)* на YouTube, о 90-х годах. При этом он допустил, что в Минюсте «могли обойтись и без этого».

До этого Шеина исключили из партии «Справедливая Россия — За правду» после признания иноагентом. Отмечается, что с 2022 года риторика политика начала идти вразрез с деятельностью партии.

22 ноября Шеина признали иноагентом. Комментируя это решение, в Минюсте напомнили, что Шеин участвовал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении материалов иностранного агента.

Шеин являлся депутатом Госдумы с 2016 по 2021 год. До этого он был известен тем, что объявил голодовку из-за несогласия с результатом выборов в Астраханской области.

Ранее Минюст внес БГ (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов.