В Брюсселе остались недовольны широким международным участием в саммите межгосударственного объединения БРИКС, в частности присутствием стран — кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС), заявил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Брюсселе ожидают, что государства — кандидаты на присоединение к ЕС будут соблюдать принципы и ценности внешней политики союза, а также присоединятся к санкционным мерам против России.

Стано добавил, что стремящиеся к евроинтеграции страны должны избегать любых контактов с Россией.

Также представитель дипслужбы ЕС заявил, что Евросоюз ожидает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь на саммите БРИКС, будет следовать курсу ЕС и участвовать в изоляции России.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой».