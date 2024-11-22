Партия Сары Вагенкнехт впервые вошла в правящую региональную коалицию

Немецкая политическая партия «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (ССВ) дебютирует в качестве участника региональной правящей коалиции, объединившись с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в федеральной земле Тюрингия. Об этом сообщает издание Bild.

«ХДС, СДПГ и ССВ заключили соглашение о создании коалиционного правительства в Тюрингии. Об этом только что заявили председатели земельных отделений трех партий», — говорится в статье.

Данное событие знаменует первый случай, когда партия Вагенкнехт входит в состав правящей коалиции на уровне Германии.

Как отмечает издание, коалиции не хватает одного голоса для получения большинства в ландтаге, поэтому ее дальнейшее функционирование будет зависеть от партии «Левых». Сотрудничество с «Альтернативой для Германии» (АдГ) в данном контексте даже не рассматривается.

В октябре Вагенкнехт раскритиковала федерального канцлера Германии Олафа Шольца за ограничения, которые были введены в отношении газа из России, а также назвала данное решение недальновидным.

Ранее Вагенкнехт заявила, что для урегулирования украинского конфликта Германии нужно оказать давление на Киев.