Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали надавить на Украину для урегулирования конфликта

Вагенкнехт: ФРГ нужно оказать давление на Украину для урегулирования конфликта

close
Nadja Wohlleben/Reuters

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что для урегулирования украинского конфликта Германии нужно оказать давление на Киев. Ее слова в интервью медиагруппе Funke передает РИА Новости.

«Есть хороший мирный план со стороны Бразилии и Китая... Китайцы могли бы оказать влияние на [президента России Владимира] Путина, и мы должны сделать то же самое с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс», — сказала политик.

Вагенкнехт отметила, что положить конец конфликту на Украине путем наращивания вооружений невозможно. Глава партии призвала добиваться урегулирования путем дипломатических усилий.

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе сообщало, что 14 октября в Люксембурге главы МИД государств Евросоюза рассмотрят мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине. Отмечалось, что дипломаты также обсудят мирный план Зеленского, по мнению правительства Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения конфликта.

В администрации США выступали против мирного плана Бразилии и Китая. Госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что план, в котором «агрессор получает все, к чему стремился, а жертва не имеет возможности защитить свои права, — это не рецепт прочного мира».

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами