Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что для урегулирования украинского конфликта Германии нужно оказать давление на Киев. Ее слова в интервью медиагруппе Funke передает РИА Новости.

«Есть хороший мирный план со стороны Бразилии и Китая... Китайцы могли бы оказать влияние на [президента России Владимира] Путина, и мы должны сделать то же самое с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс», — сказала политик.

Вагенкнехт отметила, что положить конец конфликту на Украине путем наращивания вооружений невозможно. Глава партии призвала добиваться урегулирования путем дипломатических усилий.

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе сообщало, что 14 октября в Люксембурге главы МИД государств Евросоюза рассмотрят мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине. Отмечалось, что дипломаты также обсудят мирный план Зеленского, по мнению правительства Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения конфликта.

В администрации США выступали против мирного плана Бразилии и Китая. Госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что план, в котором «агрессор получает все, к чему стремился, а жертва не имеет возможности защитить свои права, — это не рецепт прочного мира».

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.