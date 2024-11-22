Зеленский поменял риторику по конфликту на Украине

Риторика украинского лидера Владимира Зеленского по конфликту на Украине смягчилась. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«(Зеленский. – прим. ред.) хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее», — подчеркнул он.

Как отмечается в материале, уже с ноября 2024 года президент прекратил свою максималистскую риторику по завершению конфликта и стремление к возвращению территорий посредством силы.

До этого политолог Владимир Скачко заявил, что Зеленский заговорил о невозможности выхода ВСУ на границы 1991 года, поскольку желает остаться у власти и старается адаптировать риторику под запросы избранного президента США Дональда Трампа.

20 ноября Зеленский в интервью Fox News он заявил, что у Украины нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года. При этом он выразил уверенность, что Крым «можно вернуть дипломатическим путем».

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.