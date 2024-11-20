Глава МИД Украины отверг возможность территориальных уступок в обмен на мир

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе визита в Вашингтон заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки в обмен на урегулирование конфликта. Об этом он сообщил в интервью газете Hill.

«Мы не примем никаких сделок «земля в обмен на мир». Подобные идеи означают лишь то, что миллионы людей останутся в руках агрессора и будут подвергнуты геноциду, пыткам и угнетению», — заявил он.

По словам политика, на данный момент США не могут позволить себе выглядеть слабыми, потому что Россия, Иран и Северная Корея воспримут любой признак слабости как приглашение нанести прямой ущерб американским интересам и безопасности. По данным издания, высказывания министра могут быть сигналом избранному президенту Дональду Трампу, который пообещал добиваться «мира посредством силы».

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. По его словам, украинских производственных мощностей недостаточно для обеспечения армии всем необходимым. Зеленский пояснил, что Украина продолжит сражаться, но без американской поддержки этого может быть «недостаточно для победы».

Ранее Зеленский рассказал, когда настанут решающие моменты конфликта.