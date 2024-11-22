Стал известен кандидат на должность посла Украины в США

Главным кандидатом на пост посла Украины в Соединенных Штатах является заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Жовква работает на нынешней должности с 2014 года. Официальные причины его перевода не уточняются. Украинское политическое руководство пока не комментировало эти данные.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский собирается заменить посла страны в США, американские СМИ писали в середине ноября. Новость появилась вскоре после того, как стало известно, что выборы в Штатах выиграл республиканец Дональд Трамп.

В сентябре поездка Владимира Зеленского на оружейный завод в родной город Джо Байдена в штате Пенсильвания вызвала политический скандал в США. Представители Республиканской партии обвинили Зеленского в поддержке демократов и заявили, что его визит на завод является частью предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

В результате спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, являющийся республиканцем, потребовал от Зеленского «немедленно уволить» Маркарову. По мнению Джонсона, Маркаровой нельзя доверить честную и эффективную работу в качестве посла в США.

Ранее Зеленский прокомментировал закрытие ряда посольств в Киеве.