В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара «Орешником»

Экстренное заседание совета Украина-НАТО после применения Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник» пройдет во вторник, 26 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, передает украинское издание «Общественное Новости».

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это заседание инициировала Украина. По его словам, к 26 ноября украинская сторона пытаться максимально собрать доказательства, чтобы более предметно представить союзниками видение последствий от удара.

До этого стало известно, что демонстрация Россией удара новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой вызвала огромный резонанс в мире. По словам директора института стран СНГ в Севастополе, военного эксперта, капитана первого ранга запаса Сергея Горбачева, появление у России оружия подобного типа не только пошатнет позиции президента Украины Владимира Зеленского, а также заставит остудить «горячие головы военщины на Западе».

Ранее Британию сочли неспособной защититься от российских ракет.