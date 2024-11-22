Эксперт подчеркнул важность развития отечественных онлайн-платформ

Россиян целенаправленно приучали к западным информационным ресурсам и социальным сетям. Об этом заявил заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Кроме того, по его словам, определенные ньюсмейкеры, финансируемые западными компаниями и спецслужбами, диктовали россиянам, какие суждения считать правильными.

Эксперт выделил важность развития отечественных онлайн-платформ. Формирование собственной независимой информационной инфраструктуры поможет противостоять внешнему воздействию, подчеркнул он.

В ноябре председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале написал про создание Ассоциации российских платформ.

Представители видеохостинга Rutube и деловой социальной сети TenChat поддержали идею создания Ассоциации российских платформ.

Ранее в Rutube рассказали о показателях и обновлениях платформы.