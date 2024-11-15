Rutube и TenChat поддержали создание Ассоциации российских платформ

Представители видеохостинга Rutube и деловой социальной сети TenChat поддержали идею создания Ассоциации российских платформ. Такое мнение высказали руководитель центра общественно значимых и социальных проектов Rutube Антон Михайлов и сооснователь, член совета директоров TenChat Геннадий Хорбенко в рамках сессии «Паблик went public: что необходимо знать о регистрации каналов десятитысячников» на Национальном рекламном форуме.

Как отметил Хорбенко, совместно с государством российским платформам будет проще реализовать и заместить иностранные аналоги.

«Сейчас миссия TenChat – развивать и расширять кадровый резерв. На данный момент у нас 4 миллиона пользователей и 2,5 миллиона вакансий. Соответственно, мы видим, что задачи наши и задачи государства сейчас находятся бок о бок», — сказал он.

Идею также поддержал и Антон Михайлов, отметив, что объединение социальных сетей позволит выработать единый подход к подсчету показателей, что будет особенно полезно для рекламного рынка и для авторов.

«У каждой социальной сети есть какие-то пожелания к государству. Вырабатывать их и приходить в органы исполнительной власти гораздо удобнее коллегиально. Сейчас ассоциация является, на мой взгляд, фактически идеальной дискуссионной площадкой», — сказал он.

Ранее председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале написал про создание Ассоциации российских платформ.