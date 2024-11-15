В Rutube рассказали о показателях и обновлениях платформы

Видеохостинг Rutube сильно изменился и за последний год значительно нарастил свои показатели. Об этом рассказали топ-менеджеры платформы на закрытом мероприятии для блогеров и журналистов «Rutube. Перезагрузка».

Мероприятие прошло 14 ноября и было посвящено 18-летию национального видеохостинга. В нем приняли участие более 800 блогеров, в том числе резиденты продюсерского центра «Инсайт люди».

Платформа привела участникам данные исследовательской компании Mediascope. Так, библиотека Rutube на сегодняшний день составляет более 294 млн видео. При этом также растет и аудитория. Например, ее ежемесячный показатель в октябре достиг 67,1 млн пользователей, а максимальный дневной в ноябре – 14,3 млн.

Кроме того, топ-менеджеры видеохостинга рассказали об обновлениях и улучшениях платформы.

«Сегодня она предлагает множество удобных инструментов для авторов контента: электронный кошелек, улучшенную систему поиска, возможность переноса контента с других платформ, донаты, эмбедную сеть и многое другое», — говорится в сообщении.

Еще одним нововведением Rutube станет запуск поиска видео не только по названиям, но и по смыслу. Кроме того, на платформе планируют персонализировать короткие видео, интегрировать разные форматы и добавить систему учета оценок и отзывов. Предполагается, что такие решения позволят повысить качество рекомендаций.

Кроме того, на мероприятии видеохостинг анонсировал запуск проекта «Станция талантов» с Московским метрополитеном. Он будет направлен на поддержку начинающих артистов.