Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Rutube рассказали о показателях и обновлениях платформы

Ежемесячный показатель аудитории Rutube достиг 67,1 млн пользователей

close
Depositphotos/rutube.ru, коллаж «Газеты.Ru»

Видеохостинг Rutube сильно изменился и за последний год значительно нарастил свои показатели. Об этом рассказали топ-менеджеры платформы на закрытом мероприятии для блогеров и журналистов «Rutube. Перезагрузка».

Мероприятие прошло 14 ноября и было посвящено 18-летию национального видеохостинга. В нем приняли участие более 800 блогеров, в том числе резиденты продюсерского центра «Инсайт люди».

Платформа привела участникам данные исследовательской компании Mediascope. Так, библиотека Rutube на сегодняшний день составляет более 294 млн видео. При этом также растет и аудитория. Например, ее ежемесячный показатель в октябре достиг 67,1 млн пользователей, а максимальный дневной в ноябре – 14,3 млн.

Кроме того, топ-менеджеры видеохостинга рассказали об обновлениях и улучшениях платформы.

«Сегодня она предлагает множество удобных инструментов для авторов контента: электронный кошелек, улучшенную систему поиска, возможность переноса контента с других платформ, донаты, эмбедную сеть и многое другое», — говорится в сообщении.

Еще одним нововведением Rutube станет запуск поиска видео не только по названиям, но и по смыслу. Кроме того, на платформе планируют персонализировать короткие видео, интегрировать разные форматы и добавить систему учета оценок и отзывов. Предполагается, что такие решения позволят повысить качество рекомендаций.

Кроме того, на мероприятии видеохостинг анонсировал запуск проекта «Станция талантов» с Московским метрополитеном. Он будет направлен на поддержку начинающих артистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами