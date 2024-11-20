В Абхазии назначили и.о. премьер-министра

Исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии стал Валерий Бганба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ и.о. президента республики Бадры Гунбы.

«В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия... назначить исполняющим обязанности премьер-министра Республики Абхазия Бганба Валерия Рамшуховича», — говорится в сообщении.

Валерий Бганба был премьером Абхазии в период с 18 сентября 2018-го по 23 апреля 2020 года. Кроме того, он исполнял обязанности президента в 2014 и 2020 годах.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку главы республики Аслана Бжании. Исполняющим обязанности президента был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

В итоге власти и оппозиция достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Бжании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна возможная дата проведения досрочных выборов президента Абхазии.