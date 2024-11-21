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Экс-президент Абхазии Бжания оценил обстановку в стране после своего ухода

Экс-президент Абхазии Бжания: ситуация в стране стала спокойнее

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Artur Lebedev/AP

Ситуация в Абхазии в настоящее время успокоилась, однако над возвращением положения дел в прежнее русло властям еще предстоит поработать, заявил в беседе с РИА Новости бывший президент республики Аслан Бжания.

«Обстановка стала спокойнее. Нельзя говорить о том, что она вернулась в прежнее русло. Над этим нужно будет еще работать. Но внешне все спокойно», — рассказал экс-глава государства.

По его словам, в настоящее время все ответственные лица уже начали исполнять свои должностные обязанности, включая и. о. президента.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку президента. Исполняющим обязанности главы государства был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Валерий Бганба.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее стала известна возможная дата проведения досрочных выборов президента Абхазии.

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