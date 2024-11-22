Премьер Литвы призвала НАТО отреагировать на повреждение кабелей в Балтийском море

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала страны Евросоюза и НАТО должным образом отреагировать на повреждение подводных кабелей в Балтийском море, если расследование покажет, что они являются гибридными атаками. Ее слова приводит LRT.

По ее словам, перед лицом усиления агрессии недружественных стран в Балтийском регионе необходимо сохранять спокойствие, но также оставаться внимательными и быть готовыми к решительному общему ответу.

Шимоните подчеркнула, что повреждение кабеля в Балтийском море лишь подчеркивает важность координации между странами региона.

О том, что два подводных кабеля связи, проложенных по дну Балтийского моря, вышли из строя, стало известно 18 ноября. Один из них был оборван в воскресенье, другой — в понедельник.

После этого датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями. Немецкий журнал Bild писал, что капитан судна — россиянин, а корабль следовал из российского порта Усть-Луга. По факту повреждения кабелей прокуратура Литвы начала следствие по статье «терроризм».

20 ноября в Финляндии сообщили, что НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря.

Ранее Боррель прокомментировал инцидент с кабелями в Балтийском море.