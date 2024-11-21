НАТО будет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря

Североатлантический альянс с декабря 2024 года начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра альянса. Об этом сообщает Helsingin Sanomat (HS).

В публикации отмечается, что норвежский командующий представил модель работы морского центра НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры международным СМИ.

По его словам, на сегодняшний день работа центра находится на начальной стадии, он начал свою работу только в мае.

Издание подчеркивает, что мониторинг планируется осуществлять с помощью программного обеспечения, которое объединяет данные автоматической идентификационной системы (AIS). Она записывает информацию о местоположении судов, снимки со спутников и датчики трубопроводов.

18 ноября сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

Ранее в Европе сообщили о разрыве второго подводного кабеля связи.