Боррель прокомментировал инцидент с кабелями в Балтийском море

Евросоюз не может назвать ответственных за инцидент с повреждением подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море и не связывает его с решением об отмене ограничений на применение западного дальнобойного оружия по территории России, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Евросоюз уже отреагировал на эти инциденты. Ответственных за них пока не могут назвать, «чтобы не подливать масла в огонь».

До этого президент Литвы Гитанас Науседа допустил диверсию как причину обрыва подводного кабеля связи со Швецией.

Накануне сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

В этот же день стало известно, что телекоммуникационный кабель, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию, был поврежден. Неисправность была обнаружена 18 ноября в подводном кабеле Cinia C-Lion1.

Ранее в России назвали провокацией разрыв кабеля в Балтийском море.