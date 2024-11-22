В МИД РФ осудили израильские удары по Пальмире

МИД России решительно осудил израильские удары по Пальмире, назвав их грубым нарушением базовых норм международного права. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права», — написала она.

Российский МИД призвал стороны конфликта «прислушаться к голосу разума», отталкиваться от гуманистических ценностей. Захарова напомнила о десятках раненых в результате израильской атаки.

Кроме того, удар по Пальмире приводит к девальвации не только цены человеческой жизни, но и культурно-исторической памяти, добавила она.

О том, что израильские вооруженные силы нанесли авиаудары по сирийскому городу Пальмира, расположенному в провинции Хомс, сообщалось 20 ноября. По информации источника, удар пришелся на жилые здания и промышленные объекты города.

Ранее Нетаньяху пообещал палестинцам по $5 млн за каждого заложника ХАМАС.