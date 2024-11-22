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В МИД РФ осудили израильские удары по Пальмире

МИД России назвал израильские удары по Пальмире нарушением международного права

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Телеграм-канал «МИД России»

МИД России решительно осудил израильские удары по Пальмире, назвав их грубым нарушением базовых норм международного права. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права», — написала она.

Российский МИД призвал стороны конфликта «прислушаться к голосу разума», отталкиваться от гуманистических ценностей. Захарова напомнила о десятках раненых в результате израильской атаки.

Кроме того, удар по Пальмире приводит к девальвации не только цены человеческой жизни, но и культурно-исторической памяти, добавила она.

О том, что израильские вооруженные силы нанесли авиаудары по сирийскому городу Пальмира, расположенному в провинции Хомс, сообщалось 20 ноября. По информации источника, удар пришелся на жилые здания и промышленные объекты города.

Ранее Нетаньяху пообещал палестинцам по $5 млн за каждого заложника ХАМАС.

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