Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль нанес удары по Сирии

SANA: Израиль нанес авиаудары по сирийскому городу Пальмира

close
Thaier Al-Sudani/Reuters

Израильские вооруженные силы нанесли авиаудары по сирийскому городу Пальмира, расположенному в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По информации источника, удар пришелся на жилые здания и промышленные объекты города. На данный момент уточняется степень разрушений и количество пострадавших в результате атаки.

Телеканал Al-Ikhbaria сообщает, что несколько человек получили ранения в результате обстрелов.

Ранее сирийские СМИ писали о том, что в Пальмире и прилегающих районах были слышны мощные взрывы.

17 ноября ВВС Израиля ударили по позиции армии Ливана на окраине поселения Мари на юге страны.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху пообещал палестинцам по $5 млн за каждого заложника ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами