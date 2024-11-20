Израиль нанес удары по Сирии

Израильские вооруженные силы нанесли авиаудары по сирийскому городу Пальмира, расположенному в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По информации источника, удар пришелся на жилые здания и промышленные объекты города. На данный момент уточняется степень разрушений и количество пострадавших в результате атаки.

Телеканал Al-Ikhbaria сообщает, что несколько человек получили ранения в результате обстрелов.

Ранее сирийские СМИ писали о том, что в Пальмире и прилегающих районах были слышны мощные взрывы.

17 ноября ВВС Израиля ударили по позиции армии Ливана на окраине поселения Мари на юге страны.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху пообещал палестинцам по $5 млн за каждого заложника ХАМАС.