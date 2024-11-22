Володин напомнил об обещании дать Западу более мощный ответ на атаки вглубь РФ

Россия даст более мощный ответ на удары ракетами США и Великобритании по военным объектам в Курской и Брянской областях. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он заявил, что без участия военных специалистов западных стран и данных со спутников НАТО такое вооружение невозможно навести на цель и привести в действие. Как напомнил Володин, Россия не раз говорила, что на подобные действия она даст ответ.

«Причем более мощный. Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем», — отметил спикер Госдумы.

По словам председателя Госдумы, уходящий президент Байден и его единомышленники в Европе умышленно осложняют ситуацию и ведут конфликт к эскалации, которая приобретает глобальный характер.

21 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Глава государства также подчеркнул, что РФ вправе применять оружие против тех стран, которые дают в пользование свои боеприпасы для поражения российских объектов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее житель Днепра описал удар «Орешником» словами «что-то совсем другое».