«Что-то совсем другое»: житель Днепра описал удар «Орешником»

Жители Днепра (бывший Днепропетровск) на Украине испытали «ужас» при ударах российской баллистической ракетой «Орешник» по городу. Об этом сообщает издание Newsweek.

Очевидец Иван Белый рассказал журналистам, что этот удар не был похож ни на один до этого. По его словам, раздалось много взрывов, «похожих на раскаты грома». 41-летний мужчина также заявил о вспышках света..

«Всегда пугаешься, когда что-то взрывается, но мы к этому привыкли. <...> А тут было что-то совсем другое», — добавил Белый.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии оценили вероятность удара «Орешника» по ЕС.