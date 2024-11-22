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Володин заявил о готовности РФ к любому развитию событий в конфликте на Украине

Володин: Россия готова к любому развитию событий в ходе украинского конфликта

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Россия готова к любому развитию событий в рамках украинского конфликта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Наша страна готова к любому развитию событий», — отметил он.

Володин предложил западным политикам задать себе вопрос: готовы ли они к этому и осознают ли последствия.

Он подчеркнул, что разрешение со стороны США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие западных стран по России еще раз подтверждает, что против РФ воюет НАТО. Председатель Госдумы добавил, что решения главы Белого дома Джо Байдена ведут к эскалации, которая угрожает приобрести глобальный характер.

До этого ООН призвала российскую и украинскую стороны предпринять срочные шаги для предотвращения обострения конфликта. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал обеспечить защиту гражданских лиц в зоне военных действий.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

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