Володин заявил, что Россия воюет с НАТО

Разрешение со стороны США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие западных стран по России еще раз подтверждает, что против РФ воюет НАТО. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Без участия их военных специалистов и спутниковых данных вооружение невозможно навести на цель и привести его в действие», — написал он.

Володин подчеркнул, что в условиях, когда Соединенные Штаты и страны Европы используют ракеты для нанесения ударов по России, российская сторона имеет право «использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые нас атакуют».

Он добавил, что решения главы Белого дома Джо Байдена ведут к эскалации, которая угрожает приобрести глобальный характер, но РФ готова к любому развитию событий.

«Уходящий Байден умышленно осложняет ситуацию. Делает всё, чтобы не потерять остатки гегемонии», — добавил председатель Государственной думы.

21 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Британию сочли неспособной защититься от российских ракет.