Меркель заявила об отсутствии у Украины шансов на возвращение Донбасса

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2014 году Украина не смогла бы вернуть себе контроль над Донбассом. Такое мнение она выразила в интервью Spiegel.

По словам Меркель, она полагает, что у Украины тогда «не было шанса на успех». При этом «украинцев нельзя было оставлять беззащитными». В рамках этой дилеммы Германия не поставляла Киеву оружие, но поддерживала усилия НАТО в указанном направлении.

Вопрос Spiegel возник в связи с недавней публикацией автобиографии бывшего канцлера, в которой она заявила, что в 2014 году не поддерживала поставки оружия Киеву. По словам Меркель, ситуация была настолько неоднозначной, что даже на Украине в то время велись споры, стоит ли попытаться военными способами вернуть контроль над Донбассом.

Подробнее о мемуарах Меркель — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель рассказала об опасностях вступления Украины в НАТО.