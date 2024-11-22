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Меркель заявила об отсутствии у Украины шансов на возвращение Донбасса

Меркель: в 2014 году у Украины не было шанса на успех в возвращении Донбасса

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Olivier Matthys/Pool via Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2014 году Украина не смогла бы вернуть себе контроль над Донбассом. Такое мнение она выразила в интервью Spiegel.

По словам Меркель, она полагает, что у Украины тогда «не было шанса на успех». При этом «украинцев нельзя было оставлять беззащитными». В рамках этой дилеммы Германия не поставляла Киеву оружие, но поддерживала усилия НАТО в указанном направлении.

Вопрос Spiegel возник в связи с недавней публикацией автобиографии бывшего канцлера, в которой она заявила, что в 2014 году не поддерживала поставки оружия Киеву. По словам Меркель, ситуация была настолько неоднозначной, что даже на Украине в то время велись споры, стоит ли попытаться военными способами вернуть контроль над Донбассом.

Подробнее о мемуарах Меркель — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель рассказала об опасностях вступления Украины в НАТО.

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