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В США призвали Украину задуматься о территориальных уступках РФ

FP: Украине ради мира стоит задуматься над территориальными уступками России

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Global Look Press

Пришло время Украине задуматься, на какие территориальные и другие компромиссы она готова пойти, чтобы достичь мирного соглашения с Россией на фоне сложной ситуации в зоне специальной военной операции. Такую позицию высказывает американский журнал Foreign Policy (FP).

По мнению издания, для Украины «пришло время заключить наиболее благоприятный мир, который доступен в данный момент», если она стремится сохранить свой суверенитет. На Западе, как подчеркивает журнал, практически отсутствуют серьезные обсуждения того, что Украине, возможно, придется обменять часть своей территории на мир.

В статье также указывается, что западным чиновникам следует прекратить настаивать на выполнении условий стратегического поражения России в своих публичных выступлениях, чтобы не создавать препятствий для дипломатических усилий по разрешению кризиса на Украине.

Накануне историк и директор по исследованиям в American Ideas Institute Сумантра Майтра заявил, что сложная ситуация для Украины на фронте указывает на то, что Киеву следовало бы обратить внимание на многочисленные призывы к переговорам, в том числе сделанные и со стороны США.

Ранее на Западе исключили победу Украины в противостоянии с Россией.

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