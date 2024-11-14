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На Западе исключили победу Украины в противостоянии с Россией

RS: Украина никогда не сможет победить Россию

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Западу пора понять, что »Украина не сможет победить Россию», несмотря на огромную финансовую и военную помощь с его стороны. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.

«Любые попытки Запада выпутаться из этой трясины могут начаться лишь с признания простых истин: Украина не могла, не может и никогда не сможет одержать верх над Россией в полномасштабном обычном конфликте», — отмечается в статье.

По словам Эпископоса, Западу пора отбросить все убеждения, которые накопились у него за годы украинского конфликта, и посмотреть в сторону дипломатического урегулирования ситуации.

13 ноября британский журнал The Economist писал, что в Киеве обеспокоены тем, что Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, может провести переговоры с Россией по формуле избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. Этот план исключит членство Украины в Североатлантическом альянсе и позволит России сохранить контроль за 18% украинской территории.

Ранее на Украине оценили возможность мирного урегулирования конфликта.

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