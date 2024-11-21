Сложная ситуация для Украины на фронте указывает на то, что Киеву следовало бы обратить внимание на многочисленные призывы к переговорам, в том числе сделанные и со стороны США. Таким мнением поделился историк и директор по исследованиям в American Ideas Institute Сумантра Майтра в своей статье для The American Conservative (TAC).

Он напомнил, что еще в конце 2022 года генерал Марк Милли, возглавляющий Комитет начальников штабов Вооруженных сил США, настаивал на том, что для Украины было бы разумнее выбрать дипломатический путь решения конфликта, поскольку, по его мнению, в тот момент Киев обладал более сильными позициями для ведения переговоров.

«Украина должна была прислушаться к предупреждению Милли <…> В нынешнем состоянии Украина не может выдержать длительный конфликт», — отметил журналист.

До этого журнал The Economist написал, что давление на власти Украины с требованием начать мирные переговоры с Россией значительно возрастет в 2025 году.

Ранее на Западе исключили победу Украины в противостоянии с Россией.