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Лавров увидел попытки навредить будущей администрации США

Лавров: демократы хотят оставить плохое наследство следующей администрации США

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Демократическая партия в США стремится оставить после себя наиболее негативное наследие для следующей администрации. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«В поставках ATACMS и разрешении использовать Storm Shadow и «скальпы», конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации», — сказал он.

Лавров отметил, что Запад сам себе разрешил использовать дальнобойное оружие против Российской Федерации, без его участия такие ракеты никуда бы не полетели.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии оценили вероятность удара «Орешника» по ЕС.

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