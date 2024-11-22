Лавров заявил о причастности Запада к ударам дальнобойных ракет по РФ

Запад сам себе разрешил использовать дальнобойное оружие против России, без его участия такие ракеты никуда бы не полетели. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Они сами себе разрешили, это уже всем прекрасно известно <...> Без их прямого участия ни одна из этих ракет никуда бы не полетела», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии оценили вероятность удара «Орешника» по ЕС.