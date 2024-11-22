Премьер Польши заявил о решающей фазе конфликта на Украине

Конфликт на Украине входит в решающую фазу. Такую оценку развития боевых действий на Украине дал премьер Польши Дональд Туск, выступая перед делегацией Союза польских учителей, передает РИА Новости.

«Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем», — подчеркнул он.

По словам главы польского кабмина, в Польше на фоне удара России ракетой «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске считают, что «приближается неизвестное».

21 ноября Владимир Путин сообщил, что Россия атаковала завод «Южмаш» в городе Днепре с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, даже современные западные системы ПВО не способны спасти от таких ударов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что РФ не предупреждала США об ударе «Орешником» по Украине, поскольку у страны «нет такого обязательства». Вскоре Песков сделал новое заявление: уведомление США было отправлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска ракеты.

Подробнее о запуске новой баллистической ракеты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что НАТО и Украина проведут экстренное заседание, посвященное новой российской ракете.