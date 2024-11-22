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Меркель считала строительство «Северного потока – 2» политически оправданным

Меркель: строительство «Северного потока – 2» было политически оправданным

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IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Строительство «Северного потока – 2» было политически оправданным действием для укрепления связей России и Германии. Об этом в беседе с изданием Spiegel заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я считала «Северный поток - 2» политически оправданным», — подчеркнула она.

Бывший канцлер Германии отметила, что «Северный поток – 2» давал возможность Берлину поддерживать плотные экономические связи с Москвой. Как утверждает Меркель, Германия таким образом предоставляла возможность России «получать часть благосостояния» мировой экономики.

До этого Меркель в своих мемуарах написала, что в 2008 году выступала против приема Украины в Североатлантический альянс, так как боялась за безопасность самого НАТО.

Меркель отметила, что существуют критерии для приема страны в НАТО, которые наряду с военными возможностями учитывают также ее внутригосударственную структуру. Она назвала чрезвычайно беспечным обсуждение вопроса о предоставлении Киеву и Тбилиси статуса MAP (План действий по членству в НАТО).

Ранее Меркель в мемуарах оценила уверенность Путина в собственной правоте.

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