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В Кремле заявили, что горячая линия между Россией и США не используется

Песков заявил, что горячая линия между Москвой и Вашингтоном не используется

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AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС сообщил, что горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном в настоящее время не используется.

«У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи», — отметил пресс-секретарь президента.

Тем не менее, по словам Пескова, эта спецлиния сейчас не используется даже для экстренных контактов.

Последний контакт между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся 12 февраля 2022 года. Тогда обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине и двусторонние отношения.

Горячая линия между Вашингтоном и Москвой была установлена после Карибского кризиса для оперативной связи между лидерами СССР и США. Ее запуск состоялся 30 августа 1963 года. Во времена холодной войны линия использовалась для экстренных переговоров, но в последние годы президенты России и США стали использовать прямую телефонную связь для общения в случае необходимости.

Ранее Песков рассказал, как долго по телефону говорили Путин и Шольц.

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