Глава МИД Белоруссии заявил о теснейших отношениях Москвы и Минска

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что теснее отношений, чем у Минска и Москвы, нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Какие бы ни были векторы участников во внешней политике, в экономике, гуманитарных вопросах, все равно теснее отношений, чем у наших государств, нет», — сказал он.

По его словам, тесные российско-белорусские отношения — это то, к чему шли деды и прадеды с далеких времен.

В октябре член Общественной палаты Максим Григорьев назвал Белоруссию одним из самых надежных партнеров России. По его словам, между лидерами стран есть общее понимание целей и того, что это нужно делать.

«У нас есть основные направления реализации положений договора о создании союзного государства, и в этом плане мы действуем совместно, и растет взаимный товарооборот. С точки зрения экономики и благосостояния это крайне полезно», — подчеркнул член ОП РФ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что белорусский лидер Александр Лукашенко сделал много, чтобы укрепить отношения между Москвой и Минском.

Ранее РФ и Белоруссия утвердили план военной безопасности Союзного государства.