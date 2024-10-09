Белоруссию назвали одним из самых надежных партнеров России

Встречу президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко нужно оценивать крайне позитивно. Об этом по ее итогам рассказал Максим Григорьев.

Он отметил, что орден Святого апостола Андрея Первозванного – высший государственный орден Российской Федерации, который Путин вручил Лукашенко, является наградой, более чем соответствующей личной роли главы Белоруссии и уровню взаимодействия государств.

«Прежде всего мы понимаем, что Белоруссия — один из самых или самый надежный партнер России. У нас уже много лет функционирует союзное государство, и связи между Россией и Белоруссией становятся все больше и больше. Это очень важно и выгодно для обеих стран», — сказал он.

По мнению эксперта, между Путиным и Лукашенко есть общее понимание целей и того, что это нужно делать.

«Это делается на благо обоих народов. Интеграция в целом ряде областей, включая военное сотрудничество, становится все больше и больше», — добавил Григорьев.

При этом он назвал единый подход, крайне полезным принципом, который реализуют страны.

«Два народа — это одна судьба. У нас есть основные направления реализации положений договора о создании союзного государства, и в этом плане мы действуем совместно, и растет взаимный товарооборот. С точки зрения экономики и благосостояния это крайне полезно», — добавил член ОП РФ.

Кроме того, он напомнил, что страны вместе выступают против агрессии Запада.

«Попытки так или иначе изолировать оба государства, вмешиваться в их внутренние дела обоих государств, они во многом провалились именно за счет этого совместного взаимодействия», — добавил эксперт.

Григорьев подчеркнул, что Белоруссия постоянно себя проявляет как союзное России государство.

«Личные доверительные отношения президентов — это, конечно, важнейший фактор. Взаимное доверие и взаимная поддержка президентов действительно очень важны», — заключил он.