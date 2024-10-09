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Путин рассказал о вкладе Лукашенко в российско-белорусские отношения

Путин: Лукашенко многое сделал для развития российско-белорусских отношений

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Павел Бедняков/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко сделал многое, чтобы укрепить отношения между РФ и Белоруссией. Об этом на встрече с Лукашенко заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что сегодня Лукашенко станет обладателем ордена апостола Андрея Первозванного.

«В данном случае — за особые заслуги в укреплении двухсторонних связей между Россией и Белоруссией. Вы очень многое сделали для этого», — сказал Путин.

Встреча Лукашенко и Путина проходит 9 октября в Москве. Как говорил помощник Путина Юрий Ушаков, белорусский президент получит награду не только за «укрепление дружбы братских народов», но и за «личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства».

В августе Лукашенко вручили орден Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Награду лидер Белоруссии получил от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».

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