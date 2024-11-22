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Лавров заявил, что после СВО от Украины останется только какая-то часть

Лавров: на Западе начинают понимать, что от Украины останется какая-то часть

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Страны Запада начинают понимать, что от Украины по завершении конфликта останется только какая-то часть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с молодежью Белоруссии, передает ТАСС.

По его словам, когда началась российская специальная военная операция на Украине, президент РФ Владимир Путин и его сторонники пытались объяснить Западу, что «он не туда идет», поддерживая «нелегитимный режим» в республике.

В начале СВО западные политики стали говорить, что Украину нужно было принять в НАТО, «тогда бы на нее не напала Россия», отметил Лавров.

Дипломат считает, что сегодня эти «сценаристы развития ситуации» начинают понимать, что от Украины останется лишь часть, поэтому призывают эту часть принять в Североатлантический альянс, другие же заявляют, что останавливаться нельзя, нужно Путина «добивать».

Все это глава МИД РФ назвал «конфронтационной логикой» со стороны Запада, который потом еще принял решение передать Украине $10 млрд.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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