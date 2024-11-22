Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт: «Орешник» — послание «старичкам» в США

Военэксперт Шлепченко: ракета Орешник напомнила США о холодной войне

close
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Удар баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Днепропетровску (украинское название — Днепр) — это послание Москвы «старичкам» в США — аналитикам Белого дома. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

Эксперт напомнил, что еще в 1970-е годы СССР разрабатывал ракету средней дальности «Пионер». «Орешник», по его мнению, может быть одной из модификаций данного комплекса.

Позднее «Пионер» попал под действие Договора о запрещении ракет меньшей и средней дальности. Применив «Орешник», Москва, по всей видимости, отсылает Вашингтон к реалиям конца холодной войны, когда обстановка была крайне напряженной, предположил обозреватель.

«Это такое метапослание, которое состоит из кусочков, которые люди, не погруженные в тему, просто этой фактологии не знают. А вот те, кто принимают решения, те, кто являются специалистами, особенно американскими специалистами, это знают. Они долго живут и по 40-50 лет занимаются вопросами стратегического ядерного планирования», — отметил Шлепченко.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник Михаил Ходаренок рассказал, что «Орешник» может поразить цель на удалении в несколько тысяч километров, она недосягаема для средств противовоздушной обороны противника, у нее может быть разделяющаяся головная часть, а вес боевой части ракеты может составить около тонны.

Ранее военный аналитик назвал триумфом ракетных технологий РФ применение «Орешника».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами