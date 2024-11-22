Военный эксперт: «Орешник» — послание «старичкам» в США

Удар баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Днепропетровску (украинское название — Днепр) — это послание Москвы «старичкам» в США — аналитикам Белого дома. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

Эксперт напомнил, что еще в 1970-е годы СССР разрабатывал ракету средней дальности «Пионер». «Орешник», по его мнению, может быть одной из модификаций данного комплекса.

Позднее «Пионер» попал под действие Договора о запрещении ракет меньшей и средней дальности. Применив «Орешник», Москва, по всей видимости, отсылает Вашингтон к реалиям конца холодной войны, когда обстановка была крайне напряженной, предположил обозреватель.

«Это такое метапослание, которое состоит из кусочков, которые люди, не погруженные в тему, просто этой фактологии не знают. А вот те, кто принимают решения, те, кто являются специалистами, особенно американскими специалистами, это знают. Они долго живут и по 40-50 лет занимаются вопросами стратегического ядерного планирования», — отметил Шлепченко.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник Михаил Ходаренок рассказал, что «Орешник» может поразить цель на удалении в несколько тысяч километров, она недосягаема для средств противовоздушной обороны противника, у нее может быть разделяющаяся головная часть, а вес боевой части ракеты может составить около тонны.

Ранее военный аналитик назвал триумфом ракетных технологий РФ применение «Орешника».