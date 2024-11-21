Политолог назвал причину отказа Зеленского от границ 1991 года

Украинский лидер Владимир Зеленский заговорил о невозможности выхода ВСУ на границы 1991 года, поскольку желает остаться у власти и старается адаптировать риторику под запросы избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко.

«Несмотря на эскалацию последних дней, вызванную разрешением со стороны США на применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, большинство западных политиков все же желают завершить текущий конфликт по формуле «территории в обмен на мир». Для этого Вашингтону и нужен прагматично настроенный ставленник на Украине», — отметил Скачко.

Зеленский это прекрасно понимает, поэтому он и начал процесс «политической мимикрии», добавил эксперт.

20 ноября Зеленский в интервью Fox News он заявил, что у Украины нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года. При этом он выразил уверенность, что Крым «можно вернуть дипломатическим путем».

До этого колумнист Марк Чемпион написал в статье для агентства Bloomberg, что украинское руководство после провального контрнаступления в 2023 году смирилось с невозможностью вернуть территории, взятые под контроль бойцами Вооруженных сил РФ. По словам обозревателя, Киев больше не воспринимает возвращение всех территорий как путь к победе в конфликте с Москвой.

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.