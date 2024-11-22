Орбан призвал Запад серьезно отнестись к предупреждению Путина

Западу необходимо серьезно отнестись к заявлению президента России Владимира Путина об испытании новейшей российской ракеты «Орешник», Путин никогда просто так ничего не говорит. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия... Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка, ее изменили! И у этого будут последствия», — отметил премьер (цитата по РИА Новости).

Орбан призвал страны ЕС в ближайшие два месяца до инаугурации нового президента США Дональда Трампа действовать исходя из здравого смысла. В противном случае, подчеркнул глава венгерского кабмина, «будет беда».

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал партнеров Украины отреагировать на удар «Орешником».