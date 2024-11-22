Орбан заявил, что в конфликте на Украине наступил «самый темный час»

Мир в данный момент переживает самое тревожное время из-за конфликта на Украине, однако надежда на его урегулирование сохраняется в связи с предстоящим вступлением в должность избранного президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

«Сейчас наступил самый темный час, но перед рассветом всегда бывает темнее всего», — сказал глава венгерского правительства.

Он напомнил, что Трамп выражал готовность добиваться мирного решения на Украине.

«Если США уйдут из Украины, то европейские страны самостоятельно не смогут оказывать ей поддержку», — считает Орбан.

По его мнению, ожидаемое изменение политики США отразится на подходе Европы к украинскому конфликту. В качестве примера премьер Венгрии привел продолжающиеся в Германии дебаты по поводу возможности поставок ракетного оружия на Украину.

«Вопрос о том, следует ли ФРГ поставлять ракеты Taurus Украине, в значительной степени зависит от ситуации в Соединенных Штатах», — добавил премьер.

Также Орбан заявил, что Западу необходимо серьезно отнестись к заявлению президента России Владимира Путина об испытании новейшей российской ракеты «Орешник» По его словам, российский лидер никогда просто так ничего не говорит.

Ранее Зеленский призвал партнеров Украины отреагировать на удар «Орешником».