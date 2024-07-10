В Кремле объяснили высокое доверие россиян к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину составляет 80,9%.

Он отказался «объяснять контраст» высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков.

«Это не наше дело объяснять контраст. Наше дело констатировать высокий уровень поддержки Путина населением. Он сохраняется, он продолжается. Это связано с тяжелой и ответственной работой, которую ежедневно ведет президент», — сказал Песков.

Опрос проводился с 24 по 30 июня среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. При этом, согласно опросу, уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 0,6 п.п. и составил 78,4%.

В свою очередь деятельность правительства РФ одобряют 53,1% опрошенных, тогда как работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов. Опрос показал, что рейтинг доверия к премьер-министру снизился на 1,2 п.п. О доверии Мишустину заявили 61,3% опрошенных.

В конце июня большинство россиян (82%) хорошо оценили работу президента Владимира Путина.

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