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Песков: мигранты — это не проблема

Песков: проблему для России представляют не мигранты, а нелегалы

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Проблему для России представляют лишь незаконные мигранты, те, кто прибыл на территорию России легально, не вызывают вопросов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мигранты — это не проблема. Проблема — это незаконные мигранты», — подчеркнул он.

По словам Пескова, нелегалы, нарушающие российские законы, создают тем самым почву для распространения преступности.

До этого Песков заявлял, что мигранты нужны для динамичного развития на фоне напряженной демографической ситуации, приезд иностранных граждан в Россию приветствуется. По его словам, РФ нужны рабочие руки для реализации «всех планов развития». При этом он также отметил, что сферу трудовой миграции нужно жестко регламентировать, чтобы исключить преступность среди мигрантов.

15 ноября газета «Известия» сообщила, что депутаты Госдумы предложили ввести систему контроля за иностранцами — «мигрант ID». Авторы инициативы предполагают, что ID станет единым электронным документом, удостоверяющим личность иностранца. Право въезда в РФ депутаты хотят предоставлять только тем, кому одобрили заявку на получение этого документа.

Ранее Путин высказался о ситуации с мигрантами.

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