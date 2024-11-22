WSJ узнала, кому Трамп предложил возглавить министерство финансов США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Кевина Уорша на пост главы министерства финансов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Трамп хочет выдвинуть Уорша на должность главы минфина, а после окончания срока полномочий нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в 2026 году предложить перевести Уорша на его пост.

Также Трамп рассматривает назначение инвестора Скотта Бессента на пост главы Национального экономического совета, чтобы затем выдвинуть его на пост министра финансов, если Уорш станет председателем ФРС.

18 ноября агентство Bloomberg сообщало, что внутри команды Трампа развернулась борьба за пост главы министерства финансов. Главными претендентами на должность стали Скотт Бессент и один из руководителей переходной команды республиканца миллиардер Говард Латник.

По данным источников агентства, Трамп был недоволен начавшейся борьбой, в связи с чем его штаб стал искать новых кандидатов на пост. Позже стало известно, что Латника избранный президент предложил назначить министром торговли.

Ранее Трамп выдвинул кандидата на пост постпреда США при НАТО.