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В православном монастыре Германии рассказали о единении русских и украинских прихожан

В православном монастыре в ФРГ отметили единство русских и украинских прихожан

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РИА Новости

Прихожане Свято-Георгиевского монастыря из России и Украины в Гётшендорфе около Берлина не ссорятся по политическим вопросам, они вместе молятся о скорейшем наступлении мирных времен. Об этом в беседе с РИА Новости заявил настоятель монастыря игумен Даниил (Ирбитс).

«У нас не возникает никаких конфликтов. Все прихожане монастыря – одно целое, одна большая семья, вне зависимости от национальности», — подчеркнул он.

По словам игумена, число прихожан в православной обители в Германии увеличилось уже вдвое. При этом большая часть из них –православные беженцы с территории Украины.

В монастыре отметил настоятель, не поднимают вопросов, касающихся политики.

До этого публицист Сергей Проскурин писал, что власти в Киеве двигаются в направлении по уничтожению Украинской православной церкви (УПЦ), однако в ситуацию решил вмешаться Константинопольский патриархат.

Ранее в РПЦ заявили об угрозе из-за неоязычества в рядах ВСУ.

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