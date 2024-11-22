В правительстве Японии прокомментировали санкции США против Газпромбанка

Санкции США в отношении Газпромбанка не будут распространяться на японские компании, участвующие в проекте «Сахалин-2», и не окажут никакого влияния на их деятельность, заявил генсек кабмина министров Японии Ёсимаса Хаяси. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что банковские операции российской кредитной организации, которые связаны с проектом «Сахалин-2», попадают под генеральную лицензию (право на осуществление операций с денежными средствами в рублях и иностранной валюте). По этой причине в правительстве Японии считают, что санкции не окажут никакого влияния на участие Токио в разработке месторождений, добавил представитель кабмина Японии.

Накануне министерство финансов США сообщило о введении санкций против российского Газпромбанка.

Кроме того, под ограничения попали БКС-банк, «Центрокредит» и ряд других финансовых учреждений. Санкции также затронули первых зампредов Центрального банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина, а также руководителей отдельных департаментов ЦБ.

Ранее в минфине США сообщили о разрешении транзакций для дипмиссий РФ с участием Газпромбанка.