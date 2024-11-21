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В Кремле прокомментировали заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами

Песков призвал избегать провокаций после заявления Пентагона о ядерных ударах

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Charlie Riedel/AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал избегать провокаций после заявления представителя Пентагона о допущении обмена ядерными ударами на «наиболее приемлемых для США» условиях.

По его словам, Россия придерживается ответственной позиции по ядерному сдерживанию.

Песков выразил надежду, что другие страны примут аналогичную позицию, «не занимаясь провокационными действиями».

Ранее американский контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что в Пентагоне допускают обмен ядерными ударами в том случае, если США удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Он добавил, что обмен ядерными ударами возможен «на условиях, наиболее приемлемых для США».

В четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что подобные заявления официальных лиц США «отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству».

Ранее в Пентагоне рассказали о готовности ядерных сил США.

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