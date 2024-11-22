Канада исполнит решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта

Оттава исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в случае их приезда в страну, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает CBC.

Он подчеркнул, что Канада выполнит все предписания и постановления международных судов.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галанта. По его мнению, «это позорно и абсурдно».

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. В Израиле назвали антисемитизмом решение МУС.

Ранее Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну.